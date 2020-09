Dopo il lockdown in Ticino si torna a girare (Di martedì 1 settembre 2020) Si torna a far cinema in Ticino. Grazie agli aiuti sono andati in porto grosse produzioni cinematografiche Leggi su media.tio.ch

FedericoDinca : Dopo i terribili mesi del lockdown occupazione è tornata a salire. +85mila occupati a luglio, secondo @istat_it. Au… - ilpost : A Casamaina, in Abruzzo, è stata istituita la prima zona rossa dopo la fine del lockdown - msgelmini : Dopo settimane di lockdown, 9 milioni di raccomandate arriveranno nelle nostre case e nelle nostre aziende.… - RivistaStudio : Il direttore creativo di Balenciaga ha rilasciato una bella intervista a Cathy Horyn su The Cut, registrata a più r… - Ticinonline : Dopo il lockdown in Ticino si torna a girare #ticino #lockdown #cinema #film #filmcommission #ticinofilm commi… -