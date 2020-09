Dl Covid, il governo pone la fiducia alla Camera. Dieni (M5s): “Contrariata, affossato emendamento sui vertici Intelligence” (Di martedì 1 settembre 2020) Il governo pone la fiducia sul decreto legge Covid, ma l’opposizione protesta alla Camera. La comunicazione del ministro Federico D’Incà, infatti, è arrivata a Montecitorio dove erano stati depositati poco più di trenta emendamenti: i gruppi erano convinti che il decreto sarebbe stato esaminato in maniera ordinaria. “La fiducia con arriva per ostruzionismo della opposizione ma solo perchè c’è un emendamento che solleticando il tema dei servizi segreti a firma del M5S va contro il governo. E’ vergognoso”, ha detto Tommaso Foti di Fratelli d’Italia, chiedendo “con quale delibera il Consiglio dei ministri ha autorizzato la fiducia”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

