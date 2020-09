Di Maio in visita a Tripoli: 'L'Italia sostiene l'accordo Serraj-Saleh' (Di martedì 1 settembre 2020) "L'Italia vede con favore l'accordo raggiunto con Saleh per la promozione di un cessate il fuoco e lo sosteniamo. Crediamo anche, come diciamo da sempre, che debba cessare ogni interferenza esterna'. ... Leggi su globalist

Corriere : Di Maio in visita a Tripoli rilancia l’autostradapromessa da Berlusconi - p_piantedosi : Di Stefano e Di Maio in visita a Tripoli. Me li immagino in aereo, tutti e due: 'ma questi ora che sono? Libanesi o… - ANSA_med : Di Maio, Libia attore cruciale per crescita Mediterraneo. Il ministro degli Esteri in visita a Tripoli incontra Sar… - AlAhrash7 : RT @eizaghi: Di Maio in visita a Tripoli rilancia l’autostrada promessa da Berlusconi (Corriere della Sera ), 01 set 2020 Ma questo e’ pro… -