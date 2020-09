Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 1 settembre su Canale 5 (Di martedì 1 settembre 2020) Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 1 settembre su Canale 5 Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14,45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi , martedì 1 settembre 2020? La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso ... Leggi su tpi

kitkatsmexw : RT @Serenalovecd: 'La serie più emozionante dell'estate è in prima serata. 'Quando penso a te, i miei occhi brillano. Anno dopo anno, io t… - mariaioesco_ : Daydreamer - Le Ali del Sogno (Erkenci Kus) è il programma più visto del pomeriggio e la serie più seguita dell’int… - MaAreces : RT @Cris58Hy: Günaydin ?????? Oggi nuovo appuntamento con #DayDreamer le Ali del sogno Un fuori onda dalla puntata di oggi Can riprende De… - CClub1989 : La puntata di ieri di DayDreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto 2.367.000 spettatori con il 18.8% di share.… - Diego1057417871 : RT @Cris58Hy: S: Quando penso a te i miei occhi brillano, anno dopo anno io ti scriverò per sempre con il linguaggio dell'amore ? Lunedi 7… -