"Covid? Basta dittatura sanitaria". In piazza il popolo contro Conte (Di martedì 1 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo La manifestazione sabato 5 settembre a Roma benedetta da monsignor Viganò: "Il dissenso dei cittadini dinanzi alle norme del governo" “Una marea che monta da un oceano di guerrieri”. Non è detto sarà davvero una “data che rimarrà nella storia”, visto che i conti si faranno solo il 5 settembre quando i “no mask” si raduneranno a Roma. Quel che è certo però è che dopo Londra, Berlino, Parigi, Madrid e Zurigo ora anche l’Italia dovrà fare i conti con la manifestazione di chi dice no alle regole anti Covid. L’appuntamento è fissato alle ore 16 di sabato in piazza Bocca della Verità. La galassia che si radunerà sotto lo slogan “Italia Libera” sarà variopinta. Qualcuno li ha definiti le ... Leggi su ilgiornale

