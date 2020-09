Coronavirus, allarme a Orgosolo: 15 positivi, possibili restrizioni in arrivo (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, allarme a Orgosolo. Altri otto contagiati, comunicati ufficialmente dall’Ats. Più altri sei la sui positività era stata comunicata nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie. Ai quali se ne aggiunge un altro, del quale il sindaco Dionigi Deledda è venuto a conoscenza “per le vie brevi”. A Orgosolo il Coronavirus sta circolando in maniera preoccupante: in tutto si registrano 15 casi. Il primo cittadino chiede ai compaesani di indossare la mascherina negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici. E non esclude che nella giornata di oggi possano essere adottati ulteriori provvedimenti restrittivi, in accordo con Ats e Prefettura. Leggi su limemagazine.eu

riotta : Tre categorie non si curano dell'allarme #coronavirus in autunno sui social e fuori 1) Gonzi 2) Ignoranti 3) Troll della disinformazione - repubblica : Migranti e coronavirus, Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme - Eurosport_IT : ?? Allarme in casa Chelsea: 8 giocatori positivi al coronavirus ?? #PremierLeague | #Chelsea | #COVID19 - Mafara72 : RT @giornaleprociv: - La Sicilia brucia. Allarme roghi nelle riserve @Avvenire_Nei - Abruzzo chiede stato di emergenza per incendi @askanew… - LaNotiziaQuoti : Un calo dei consumi del 9,2% rispetto al 2019, con una perdita che si avvicina al miliardo e mezzo di euro (-1.366… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme “Coronavirus, Regno Unito in allarme: si rischiano gli 85 mila morti” Corriere dello Sport Papa Francesco: condonare i debiti altrui. Allarme sull’avidità dei consumi

«Rinnovo il mio appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19. Occorre pure ...

Contratti riscritti causa Covid

Va rinegoziato il contratto squilibrato dalle misure anti Covid-19. Risoluzione e risarcimento del danno non possono essere le uniche forme di tutela quando la parte avvantaggiata disattende ogni obbl ...

«Rinnovo il mio appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19. Occorre pure ...Va rinegoziato il contratto squilibrato dalle misure anti Covid-19. Risoluzione e risarcimento del danno non possono essere le uniche forme di tutela quando la parte avvantaggiata disattende ogni obbl ...