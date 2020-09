Brooks Ghost 13, per una corsa fluida e senza distrazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Milano - Ammortizzazione, morbidezza e la giusta spinta: Ghost 13 è la scelta ideale per i runners in cerca di una scarpa per macinare chilometri, spaziando dai ritmi lenti a quelli più brillanti. Il ... Leggi su corrieredellosport

Ammortizzazione, morbidezza e la giusta spinta: Ghost 13 è la scelta ideale per i runner in cerca di una scarpa per macinare chilometri, spaziando dai ritmi lenti a quelli più brillanti. Il suo design ...

