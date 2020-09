Bonus Pc e internet: domande dal 20 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Fra poco meno di 20 giorni sarà possibile iniziare ad inviare la richiesta del Bonus PC e internet. Si tratta di una della agevolazoni 2020 per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese dando un aiuto concreto per l’acquisto di PC, tablet o connessioni internet veloci. Lo scopo del Bonus è quello di permettere una vera e propria rivoluzione digitale nel Paese ma anche colmare il divario che si è riscontrato durante la didattica a distanza tra famiglie disagiate economicamente e non. Si tratta di un contributo che varia dai 200 ai 500 euro (per le imprese, invece, arriva fino a 2000 euro). Bonus pc e internet, chi può richiederlo? Come abbiamo detto il Bonus varia dai 200 ai 500 euro, in base al reddito ... Leggi su pensioniefisco

