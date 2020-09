Blatter e Platini dai pm svizzeri per pagamento sospetto (Di martedì 1 settembre 2020) "Direi che è arrivato il momento in cui si parlerà di questo dossier che va avanti da cinque anni e sul quale non sono mai stato ascoltato". Dopo Michel Platini, oggi è stato il turno di Sepp Blatter. I due ex padroni del calcio internazionale sono comparsi a Berna davanti a un pubblico ministero elvetico per rispondere di un sospetto pagamento, senza alcuna contabilizzazione legale, nel 2011 di due milioni di franchi svizzeri all'ex calciatore francese per consulenze all'ex presidente della Fifa. A quei tempi Platini era lanciatissimo nella carriera negli organismi interazionali che governano il calcio in contrapposizione proprio a Blatter.La pesante accusa caduta su Platini ne determinò di fatto la fine della carriera: l'ex ... Leggi su ilfogliettone

