Battaglia: Villa Lazzaroni, chiediamo tempi rapidi per riavvio servizi (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “servizi erogati dagli sportelli demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico chiusi dal lockdown e non ancora riavviati presso la sede di via di Fiortifiocca a Villa Lazzaroni del Municipio VII. Dal sito di Roma Capitale non si evince una data certa di riavvio dei servizi per i cittadini, cosi’ come poco ancora si comprende delle intenzioni dello stesso Municipio VII.” “Il nostro territorio ha una estensione territoriale che va dai confini dei Castelli Romani a San Giovanni: ci risulta di difficile comprensione il perche’ di questa poca trasparenza sulla riapertura di un secondo punto istituzionale di servizio per i cittadini. É peraltro anche evidente che detta riapertura garantirebbe una miglior qualita’ della vita per la ... Leggi su romadailynews

battaglia_persa : RT @iltrenoromalido: Il distanziamento sociale sui bus ? - battaglia_persa : RT @enquirer29: @romafaschifo infografiche. Villa Paganini. - battaglia_persa : RT @Roma_H_24: 'Villa Ada in stato di totale abbandono'. Ecco com'è ridotto il parco: le foto - - battaglia_persa : RT @Tormento00: @RiprendRoma Villa Borghese: sotto le rovine romane...Roma in rovina @virginiaraggi - battaglia_persa : RT @salviamoroma: #Roma per noi romani Villa Borghese è il giardino dei RICORDI, dell'infanzia, dei giochi, non c'è bambino che almeno una… -

Roma, comitato Tuscolano-Villa Fiorelli: tre anni di battaglie contro l'abbandono del quartiere Repubblica Roma Villa Papadopoli, cannoni del museo e viabilità al centro della riunione del quartiere di Ceneda

VITTORIO VENETO – Dopo il quartiere della Val Lapisina, anche quello di Ceneda riprende gli incontri: l’appuntamento è per martedì 8 settembre, alle 20.30, nella sala della biblioteca civica di Ceneda ...

Villa Maraini celebra Giornata Mondiale contro morti per overdose

Roma – A Roma a Villa Maraini oggi si celebra la giornata mondiale del contrasto ai morti per overdose. Nell’Unione europea nel 2019 sono oltre 9.400 i morti per overdose, l’84% dei casi e’ mortale. N ...

