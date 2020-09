Asus ZenFone 7 Pro, qualità dell'immagine e super autonomia (Di martedì 1 settembre 2020) Nel segno dell'innovazione il nuovo smartphone della casa taiwanese: Flip Camera evoluta con tre fotocamere frontali e posteriori, display Amoled a tutto schermo, processore Snapdragon 865 Plus 5G e batteria da 5000 mAh. A un prezzo interessante Leggi su repubblica

