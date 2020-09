Amantino Mancini fa ritorno in Brasile: sarà il tecnico del Villa Nova Ac (Di martedì 1 settembre 2020) Amantino Mancini, ex giocatore della Roma e del Milan, ritorna in Brasile e sarà il nuovo allenatore del Villa Nova Ac Amantino Mancini, ex giocatore della Roma e del Milan, è il nuovo allenatore del Villa Nova Ac, club di Serie B brasiliana. Lo ha reso noto il club attraverso il proprio sito ufficiale. L’ex centrocampista ricomincia così dal Brasile la propria esperienza come allenatore. Il brasiliano ha già guidato il Foggia nel 2019. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

