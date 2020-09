A conti fatti: così Franco Bernabè riscrive gli ultimi quarant’anni di capitalismo italiano (Di martedì 1 settembre 2020) Un libro tutto da leggere, con mille spunti interessanti e molti retroscena inediti. “A conti fatti, quarant’anni di capitalismo italiano” (Feltrinelli, 2020, a cura di G. Oddo), è una specie di autobiografia professionale di Franco Bernabè, che ha il merito di consentire una lettura “da dentro” di una delle grandi questioni irrisolte del sistema economico italiano, il rapporto tra pubblico e privato. Bernabè è passato dall’uno all’altro polo partecipando ad alcune delle operazioni più importanti degli ultimi decenni, prima nell’energia e poi nelle telecomunicazioni. Mai in acque tranquille, sempre in un clima di emergenza, tra tensioni, ribaltoni, fari accesi e spenti della giustizia ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : conti fatti 1. A Conti fatti si risparmia la metà | il manifesto Il Manifesto Casinò News: MGM Resort prepara 18.000 licenziamenti negli USA, a Las Vegas chiude la poker room dell’Harrah’s

Gli effetti della pandemia e del periodo di lockdown si stanno facendo sentire sui casinò a livello economico. Il colosso MGM Resort conta soltanto negli USA oltre 70 mila dipendenti. Nonostante le ri ...

ACCORDO TIM-CDP/ Fra Bernabè e Soru riparte la lunga marcia della Grande Rete

Con l’accordo tra Tim e Cdp si proverà a concretizzare il progetto di una rete unica per le tlc in Italia di cui da tempo si discute Ci ha pensato Franco Bernabè – forse l’italiano più titolato a par ...

