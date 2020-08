X Factor, battibecco davanti alle telecamere tra Emma Marrone e Manuel Agnelli (Di lunedì 31 agosto 2020) La prossima edizione di X Factor Italia sta già scaldando i motori: con i provini iniziati da poco, la messa in onda sembra però ancora lontana. Sulla pagina Twitter del programma, un’anticipazione interessante di quello che vedremo: tra i giudici Emma Marrone e Manuel Agnelli nasce un momento di tensione per un errore tecnico. Emma Marrone punzecchia Manuel Agnelli su una chitarra scordata Ogni edizione di X Factor Italia è sempre stata caratterizzata da qualche forma di tensione al tavolo dei giudici a causa di preferenze e gusti musicali in contrasto, e anche la futura edizione sembra confermare la tradizione. La pagina Twitter del talent show pubblica un’anticipazione di ... Leggi su thesocialpost

