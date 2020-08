VMA 2020, Lady Gaga trionfa: “Sembro un disco rotto ma mettete la mascherina”. Proteste ed esibizioni eccentriche (Di lunedì 31 agosto 2020) È la prima grande cerimonia di premiazione dall’inizio della pandemia: gli Mtv Music Awards, evento super pop dedicato all’industria musicale, quest’anno si sono tenuti in una versione senza pubblico, per via del Covid, ma molto politica. Sul palco Barclays Center di Brooklyn, New York, si è parlato molto dell’attualità, dalle Proteste del movimento Black Lives Matter, alla pandemia in corso, inclusi i medici, gli infermieri e i lavoratori che rischiano la vita ogni giorno in un Paese che ha superato i 6 milioni di contagi. Ma il momento più toccante della serata è stato l’omaggio a Chadwick Boseman, il primo supereroe nero della storia: la star di Black Panther è morta venerdì a 43 anni per un cancro. Keke Palmer, che ha presentato la serata, lo ha definito “un vero eroe, non solo ... Leggi su ilfattoquotidiano

VanityFairIt : A 7 anni esatti dal successo di «Wrecking Ball», Miley Cyrus torna per la quinta volta agli Mtv Vma proponendo live… - mtvitalia : Per un attimo è stato un tuffo nel passato ? #MileyCyrus #VMAs - mtvitalia : 'Abbiamo trasformato in diamanti le nostre lacrime che cadevano come una pioggia infinita' ?? #LadyGaga… - JACKERSROCYRUS : RT @VanityFairIt: A 7 anni esatti dal successo di «Wrecking Ball», Miley Cyrus torna per la quinta volta agli Mtv Vma proponendo live «Midn… - leospaceworld : RT @VanityFairIt: A 7 anni esatti dal successo di «Wrecking Ball», Miley Cyrus torna per la quinta volta agli Mtv Vma proponendo live «Midn… -