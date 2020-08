Violata la mail della Camera di Luigi Di Maio (Di lunedì 31 agosto 2020) L’indirizzo di posta elettronica della Camera dei Deputati del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha subito una violazione, essendo stato duplicato tramite l’ausilio di un software che ne ha falsificato l’identità. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate, secondo le quali “il ministro ha immediatamente provveduto a sporgere querela alle autorità competenti”.Il fatto - riferiscono le stesse fonti - è stato anche comunicato al servizio informatico della Camera dei Deputati. ”È stata presa contezza di questa falsificazione a seguito di una mail arrivata ad alcuni esponenti M5S con oggetto “Referendum mettiamoci la faccia”. mail che il ministro Di Maio ... Leggi su huffingtonpost

L'indirizzo di posta elettronica della Camera dei Deputati del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha subito una violazione, essendo stato duplicato tramite l'ausilio di un software che ne ha falsific ...