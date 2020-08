Tiziano Ferro, dopo la morte di Beau adotta un altro cane adulto: Jake (Di lunedì 31 agosto 2020) Tiziano Ferro: a pochi giorni dalla scomparsa del caro amico a quattro zampe, adotta un altro cane adulto, Jake. “Era amico di Beau al canile” Era aprile quando Tiziano Ferro e suo marito Victor presentarono sui social l’arrivo in casa di Elle e Beau. I due dobermann, adulti, erano appena stati adottati dal canile e in quell’occasione l’invito a tutti i follower era quello di adottare dai canili anche i cani adulti. A pochi mesi da allora, Beau non ce l’ha fatta. dopo aver scoperto che il cane era affetto da un grave tumore era stato sottoposto ad un intervento molto delicato e ... Leggi su zon

