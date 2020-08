The Batman e Joker sono ambientati nello stesso universo? (Di lunedì 31 agosto 2020) Una nuova teoria propone che i due film The Batman e Joker possano essere ambientati nello stesso universo narrativo. Una nuova teoria propone che i due film The Batman e Joker possano essere ambientati nello stesso universo narrativo. Lo sostiene Ryan Arey in un video del sito Screen Crush, e la spiegazione è legata essenzialmente a due fattori: in primo luogo, la sequenza in cui Batman picchia a sangue un criminale il cui trucco ricorda quello del famelico pagliaccio, dicendo "Io sono vendetta", potrebbe ricollegarsi all'omicidio dei Wayne nel film di Todd Phillips, dove muoiono per mano di un seguace di Arthur Fleck, ed è quindi ... Leggi su movieplayer

