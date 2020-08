Serie A 2020/21, accolta la richiesta di Atalanta e Inter (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Consiglio di Lega ha deciso che Atalanta e Inter cominceranno con una settimana di ritardo la Serie A 2020/21 Il Consiglio di Lega ha deciso che Atalanta e Inter cominceranno con una settimana di ritardo la Serie A 2020/21. Come riportato da Repubblica, la decisione è stata presa all’unanimità considerando la partecipazione alle coppe europee delle due squadre italiane. Respinta, invece, la richiesta di Cagliari e Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - AlbertoBagnai : Il mio fastidio per l’uso del termine “educazione” al posto di “istruzione” era innanzitutto epidermico e istintivo… - Gazzetta_it : #Tonali dopo #Theo: Paolo #Maldini ormai è leader da dirigente come anni fa in difesa - UgoBaroni : RT @CorSport: Felicità #Osimhen: scherzi e risate in allenamento ?? - UgoBaroni : RT @CorSport: #Lazio, #Immobile a vita: contratto fino al 2025 -