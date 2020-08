Scoperto il motivo della morte dei pazienti Covid in terapia intensiva: studio italiano apre la strada per dimezzare i decessi (Di lunedì 31 agosto 2020) Uno studio italiano, che ha visto come centro capofila il Sant’Orsola di Bologna, ha compreso e descritto il meccanismo responsabile della elevata mortalità in terapia intensiva dei pazienti con Covid-19. Due semplici esami identificano questa condizione la cui diagnosi precoce, assieme al supporto del massimo delle cure possibili in terapia intensiva, può portare un calo della mortalità fino al 50%. Pubblicato su ‘Lancet Respiratory Medicine‘ lo scorso 27 agosto, lo studio ha dimostrato che il virus può danneggiare entrambe le componenti del polmone, ovvero gli alveoli e i capillari. Quando il virus danneggia sia gli alveoli che i capillari ... Leggi su meteoweb.eu

Pochi conosceranno il Granchio gigante del Giappone (Macrocheira kaempferi), l'artropode più grande del mondo. Con una durata della vita di ben 100 anni, un'apertura delle gambe di 4 metri e un peso m ...

La storia del primo scheletro di dinosauro completo mai scoperto

Ha dovuto aspettare più di un secolo e mezzo, ma adesso finalmente è arrivato il turno anche del primo scheletro completo di dinosauro mai scoperto. Prima di lui, i rettili che dominarono la Terra per ...

