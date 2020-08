Salvini campione di vittimismo: 'Rischio il carcere per aver bloccato gli sbarchi' (Di lunedì 31 agosto 2020) Migranti e Coronavirus, Coronavirus e migranti: il binomio ormai indissolubile Matteo Salvini lo porta anche a Voghera, Pavia,, dove rivendica quanto fatto da Ministro dell'Interno: "Alle scorse ... Leggi su globalist

Migranti e Coronavirus, Coronavirus e migranti: il binomio ormai indissolubile Matteo Salvini lo porta anche a Voghera (Pavia), dove rivendica quanto fatto da Ministro dell'Interno: "Alle scorse elezi ...

