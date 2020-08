Ryanair, 2 arrestati per terrorismo (uno è italiano): trovati oggetti sospetti in bagno (Di lunedì 31 agosto 2020) Volo Ryanair, 2 arrestati per terrorismo Due uomini sospettati di terrorismo, tra cui un italiano, sono stati arrestati all’aeroporto di Londra Stansted dopo essere atterrati ​​con un volo Ryanair da Vienna, in Austria, nella tarda serata di domenica. Si tratta di un uomo di 34 anni del Kuwait e un uomo di 48 anni italiano. I jet militari sono stati costretti a scortare il volo passeggeri dall’Austria al Regno Unito a seguito di una “potenziale minaccia alla sicurezza”. Secondo le prime indagini, nei bagni dell’aereo sarebbero stati trovati degli oggetti sospetti. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “In linea con le procedure, il ... Leggi su tpi

