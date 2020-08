Roma, non gradisce il controllo degli agenti di Polizia: 28enne reagisce con violenza, arrestato (Di lunedì 31 agosto 2020) Pomeriggio movimentato ieri pomeriggio in Via Filippo Meda, zona Tiburtina dove un cittadino del Ghana è stato arrestato dagli agenti del reperto Volanti. Fermato per un normale controllo infatti il 28enne – questa la sua età – ha dato subito in escandescenza aggredendo violentemente i poliziotti. L’uomo, con non poche difficoltà, è stato così immobilizzato e ammanettato. Ora dovrà rispondere di “resistenza a pubblico ufficiale e lesioni” (uno degli agenti è dovuto infatti ricorrere alle cure mediche a causa di alcune escoriazioni riportate agli arti superiori). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Covid Roma, scuola internazionale non riapre: 5 studenti e 11 dipendenti positivi Il Messaggero Auto: Faggioli vince con record la 58/a Svolte di Popoli

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Simone Faggioli su Norma M20 FC ha vinto la 58^ Svolte di Popoli, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 che si è svolto grazie all'organizzazione de ...

Roma, da oggi varchi Ztl di nuovo attivi. Ira degli esercenti: «Così la Raggi ci mette definitivamente in ginocchio»

Da oggi a Roma i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere tornano attivi secondo gli orari consueti. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Roma se ...

