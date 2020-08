Rita Ora e Andrea Bocelli a Capri al gala benefico per l’Unicef (Di lunedì 31 agosto 2020) Anche la pop star bRitannica Rita Ora e Andrea Bocelli sono sbarcati a Capri in motoscafo, lei quasi irriconoscibile con la mascherina; entrambi ospiti del concerto di solidarietà organizzato per Unicef Italia e in cui è stato raccolto oltre un milione di euro per l'emergenza Covid19. Una serata esclusiva nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, promossa dal brand fiorentino LuisaViaRoma. All'evento, tra cena di gala e asta benefica, hanno partecipato celebrità internazionali, filantropi e ospiti da tutto il mondo che hanno dato il loro contributo a sostegno della missione di Unicef. I fondi raccolti saranno impiegati per fornire materiali sanitari e formare le comunità e gli operatori per la prevenzione e la cura del coronavirus. Leggi su ilfogliettone

Rita Ora a Capri con la madre Eva per il Summer Gàla di beneficenza 361 Magazine Carnevale, il cda resta a cinque: un solo posto alle componenti

Entro l’autunno potrebbe essere operativo il nuovo statuto della Fondazione Tanti punti interrogativi, sul bilancio 2020 e sui criteri da adottare per il 2021 Rita Cola / IVREA Il consiglio di amminis ...

Caos a Neviano, maggioranza sfiducia la sindaca che contrattacca: «Colpo di Stato»

Ennesimo ribaltone nel comune salentino, dove la decisione della sindaca di candidare la figlia ha aperto una lunga crisi politico-amministrativa Nervi tesi a Neviano, dove sono giorni caldi quelli ch ...

