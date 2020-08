Rai, Venerato: "ADL ferito da Milik per l'accordo con la Juve! Gli manderà frecciatine..." (Di lunedì 31 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ferito e deluso da Milik, che ha avanzato tante richieste dopo che il Napoli l'ha sempr ... Leggi su tuttonapoli

CalcioNapoli24

Il giornalista esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli. Impossibile non p ...Intrigo Milik, le parole di Venerato: 'C' è l' ultimatum della Roma e la Juve torna alla carica'.