“Quattro negazionisti a Berlino” – ancora frottole dal fronte QAnon (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti un video titolato Quattro negazionisti a Berlino. E ce lo sbattono nei commenti i fanboy del Patriota Q, l’agente segreto/superspia/Big Jim più fallimentare di ogni tempo, fantasia di violenza edonistica e brutale per ragazzini fuoriquota che sognano cereali davanti all’allucinato cartoon di un supereroe che uccide, brutalizza e tortura tutti i giornalisti della Terra per creare col suo esercito Paramilitare segreto una folle dittatura Trumpista, dimostrando la loro generosità, umanità e purezza di intenti. E dimostrando un fenomeno curioso: pare che tutti i nomask e QAnon di Italia in quelle ore fatali fossero a zonzo per una Berlino piena di quel fantomatico esercito pronto ad annientare con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno chiunque non si piega dinanzi al loro allucinato Dio ... Leggi su bufale

