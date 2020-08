Pippo Franco compie 80 anni: storia di una carriera vincente, fuori dai salotti radical chic (Di lunedì 31 agosto 2020) C’è il Pippo Franco musicista, quello delle canzoni leggere e orecchiabili, costruite a misura per i più piccoli ma finite per essere canticchiate anche di chi bambino non lo è da tempo. C’è il Pippo Franco attore, dapprima quello dei film scollacciati e un po’ pecorecci poi dei cult della commedia italiana. Ma c’è anche il Pippo Franco uomo di teatro e di tv, volto simbolo del Bagaglino. Franco Pippo è il suo vero nome e cognome Franco Pippo, il cognome nome sono stati invertiti, è nato a Roma il 2 settembre 1940. È un artista duttile, eclettico, capace di reinventarsi centinaia di volte. Ancora adesso non smette di padroneggiare i ... Leggi su secoloditalia

