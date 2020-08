Penna d’autore, il concorso ha per tema quattro scrittori del passato (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono i grandi maestri della poesia italiana a ispirare i partecipanti al concorso letterario Penna d’autore. Una sezione del premio per scrittori ha infatti per tema il confronto con quattro nomi importanti dei componimenti in rima, Guido Cavalcanti, Lorenzo de’ Medici, Alessandro Manzoni e Pier Paolo Pasolini. Oltre all’espressione poetica che riprende i classici, i … Leggi su periodicodaily

concorsi_net : 24° Premio Letterario Internazionale Trofeo Penna d'Autore -

Ultime Notizie dalla rete : Penna d’autore Erri De Luca: epopea editoriale di uno scrittore sopravvalutato Pangea.news