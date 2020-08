Orrore negli Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali (Di lunedì 31 agosto 2020) Operazione Not Forgotten: liberati 39 bambini in Georgia schiavizzati per fini sessuali . I bambini che hanno tutti tra i 3 e i 17 anni, sono stati identificati come vittime di traffico sessuale. Sono ... Leggi su leggo

Operazione Not Forgotten: liberati 39 bambini in Georgia schiavizzati per fini sessuali. I bambini che hanno tutti tra i 3 e i 17 anni, sono stati identificati come vittime di traffico sessuale. Sono ...

Operazione Not Forgotten: liberati 39 bambini in Georgia schiavizzati per fini sessuali. I bambini che hanno tutti tra i 3 e i 17 anni, sono stati identificati come vittime di traffico sessuale. Sono ...