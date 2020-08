Non solo ‘Io e te’, ora Pierluigi Diaco litiga anche in radio (Di lunedì 31 agosto 2020) Eravamo abituati ai rimproveri di Pierluigi Diaco ai suoi ospiti e al suo staff nel programma tv Io e te, ora invece il giornalista sbotta anche in radio. Impegnato infatti pure sul versante radiofonico su RTL 102.5 Pierluigi Diaco nei giorni scorsi ha avuto un botta e risposta con la collega Giusi Legrenzi, che non ha esitato a rispondergli in diretta. Pierluigi Diaco, un caso di Coronavirus a Io e te: programma sospeso Il botta e risposta in radio tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi Rivolgendosi a Davide Giacalone, Diaco all’interno del programma Non stop News dice: “… Ti rivolgerò domande che esulano dal Covid, parlarne continuamente ... Leggi su tvzap.kataweb

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Genoa, non solo Jesus: spunta Gabbia Tuttosport Bari, Università: «Didattica mista per agevolare i fuorisede»

BARI - Non solo esami in presenza, ma anche didattica a distanza per gli studenti pendolari. È la richiesta che gli universitari dell’associazione Link rivolgono ai rettori dell’Ateneo, Stefano ...

Pioppo, è positiva al Covid-19 la donna in gravidanza, si attende l’esito del tampone solo su 2 parenti

Sta bene la signora di Pioppo che ha contratto il Coronavirus. La donna la scorsa settimana era venuta a conoscenza del contagio solamente perché si era sottoposta ad alcuni controlli legati al suo st ...

