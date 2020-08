Neonati morti per raro batterio, la denuncia di una delle madri: “Nell’ospedale di Verona condizioni igieniche allarmanti (Di lunedì 31 agosto 2020) I piccoli avevano contratto il Citrobacter koseri all’interno del reparto di terapia intensiva neonatale. Tante le questioni che rimangono aperte, a partire dalla chiusura tardiva del reparto, e che saranno oggetto dell’inchiesta avviata a livello regionale Visualizza questo post su Instagram A Verona sono morti 4 Neonati a causa del Citrobacter koseri, un … L'articolo Neonati morti per raro batterio, la denuncia di una delle madri: “Nell’ospedale di Verona condizioni igieniche allarmanti NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Neonati morti per batterio a Verona, la testimonianza delle mamme a Sky TG24. VIDEO

