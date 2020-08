MTV Video Music Awards 2020, performance e speeche dal primo grande evento live tv post lockdown (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli MTV Video Music Awards 2020 sono andati in scena, e fin qui nulla di nuovo: da 37 anni a oggi lo show targato MTV che premia i migliori Videoclip e le migliori canzoni dell'anno, aprendo la stagione dei grandi riconoscimenti dello show biz non si è mai fermato. Come sempre, la cerimonia alterna i momenti di premiazioni alle performance dei vari artisti. Però quest'anno gli MTV VMAs hanno avuto qualcosa di speciale, non tanto per i premi e per le esibizioni – comunque notevoli – ma perché sono stati il primo evento live dopo il lockdown e un palco per parlare di diritti civili in u momento di grande tensione e importanza storica. Lo show che si è ... Leggi su gqitalia

