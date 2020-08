Massa, bambine schiacciate da un albero, il retroscena sull’accaduto (Di lunedì 31 agosto 2020) Emergono le prime ricostruzioni del tragico incidente avvenuto a Marina di Massa in cui hanno perso la vita le piccole Jannat e Malak La vicenda della morte delle due bambine in seguito alla caduta di un albero mentre erano in campeggio è di certo una delle pagine più tristi di questi giorni di fine estate. A scatenare il triste evento nella mattinata del 30 agosto è stata una tromba d’aria abbattutasi sul campeggio Verde Mare di Marina di Massa dove la famiglie delle vittime era ospite. Un fenomeno che ha provocato la caduta di un pioppo di 4 metri, che ha travolto le giovanissime Jannat Lassiri (3 anni) e Malak Lassiri (14 anni). Feriti ma senza conseguenze drastiche anche il fratello di 9 anni, la sorella della madre e i genitori, che avevano dormito nella stessa ... Leggi su chenews

