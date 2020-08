Maltempo: riaperte alcune strade in Trentino (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Servizio gestione strade della Provincia comunica in una nota che verso le ore 18 è stata riaperta la SS 641 del Passo Fedaia nel tratto tra la diga ed il confine con la provincia di Belluno. La strada era stata chiusa sabato 29 agosto per la caduta di massi. Sta per essere riaperta anche il secondo tronco della SP90, gia’ chiusa dalla serata di ieri per allagamento della galleria Chiusole. Rimangono ancora chiuse la SP24 tra Dambel e Casez e la SP90 in direzione di Borghetto, nel comune di Avio.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

