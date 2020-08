‘L’Infinito Tour’, Roberto Vecchioni fa tappa a Montefalcone di Val Fortore (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefalcone di Val Fortore (Bn) – Doppia tappa nel Sannio per Roberto Vecchioni. Il cantautore lombardo, con origini partenopee, sarà ospite a Montefalcone di Val Fortore, martedì 8 settembre, con il suo “L’Infinito Tour” e, come già annunciato (leggi qui), venerdì 11 settembre a Ceppaloni. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con Scabec, si terrà presso il Campo Sportivo di Montefalcone. L’ingresso sarà gratuito ma sarà obbligatorio, nel rispetto delle norme anti contagio, prenotare il posto a sedere. “In ottemperanza alle disposizioni e alle normative vigenti – si legge nella nota del Comune – in materia ... Leggi su anteprima24

