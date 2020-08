Lecrerc impreca contro il box Ferrari, la radio era accesa: “figli di p***” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il giovanissimo pilota della Ferrari, Lecrerc, si sfoga contro il suo box ma non sa di avere la radio aceesa. E si sente tutto. charles leclerc foto gettyNon c’è pace per la Ferrari. Una stagione partita malissimo e un’altra, quella scorsa, passata ancora una volta a guardare da dietro le Mercedes. E quest’anno ci si mettono anche le bizze dei due piloti, Vettel e Lecrerc, a creare nella scuderia di Maranello un ambiente almeno imbarazzante. Del resto, nonostante i compensi milionari, non deve essere facile per due piloti professionisti, il navigato Vettel e la promessa stella nascente Lecrerc, dovere accettare di guidare una macchina che sembra una lumachina in confronto alle altre. In Belgio i due si sono classificati al ... Leggi su chenews

Un venerdì negativo, un sabato terribile. La Ferrari non va e cerca un'impresa impossibile nel GP del Belgio, settima prova del Mondiale di F1. Vettel e Leclerc non hanno superato il Q2 e partono dall ...

Gp del Belgio, pagelle: Ferrari zero (ma Leclerc 7), Hamilton 10 (ma Mercedes 5). E la Prema da 9 consola l’Italia. Forse

La supremazia Mercedes non conosce soste e avversari: a Spa-Francorchamps è di nuovo doppietta delle Frecce Nere, anche se all’interno del team (leggete più avanti) c’è qualcosa che forse scricchiola.

