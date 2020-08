La deputata in catene. Un settimanale finisce sotto inchiesta per una vignetta razzista (Di lunedì 31 agosto 2020) Parigi. Dopo quattro giorni di polemiche aspre e condanne provenienti da quasi ogni corrente politica, questa mattina la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta preliminare per “ingiurie a carattere razzista” ai danni del settimanale sovranista Valeurs Actuelles, che nel suo ultimo numero ha pubbli Leggi su ilfoglio

