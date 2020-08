La colletta per curare Giulia. La sorella: "Servono 100mila euro. Chiederò anche l'elemosina" (Di lunedì 31 agosto 2020) L’anno scorso ha avuto un incidente che l’ha ridotta in uno stato di “minima coscienza”. La speranza per Giulia Centonze, 23 anni, della provincia di Reggio Emilia, oggi riposta in una clinica privata di Innsbruck, dove però “per tre mesi di cure Servono 100mila euro”. La sorella non si dà per vinta: “Se serve Chiederò anche l’elemosina”, dice al Corriere della Sera. Le amiche intanto hanno lanciato una raccolta fondi: “Lo dobbiamo a lei e alla nostra amicizia”.«Se oggi tornasse a essere la Giulia di prima l’abbraccerei e le direi: bentornata, mi sei mancata tanto». Federica ricorda il bene che Giulia riusciva a dare ... Leggi su huffingtonpost

L’anno scorso ha avuto un incidente che l’ha ridotta in uno stato di “minima coscienza”. La speranza per Giulia Centonze, 23 anni, della provincia di Reggio Emilia, oggi riposta in una clinica privata ...

