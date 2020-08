La casa dell’attivista Rosa Parks a Napoli: arriva la mostra “Almost Home” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Martedì 15 settembre verrà inaugurata a Napoli, nel cortile d’onore di Palazzo Reale, la mostra “Almost Home”, dell’artista statunitense Ryan Mendoza, promossa dalla Fondazione Morra Greco e finanziata dalla Regione Campania. Sarà esposta la casa in cui ha abitato Rosa Parks, famosissima attivista dei diritti degli afroamericani che, insieme a Luther King, è diventata un’icona della lotta per l’integrazione degli americani di colore. La mostra, realizzata con il sostegno della Regione, si inserisce nell’ambito del più ampio progetto “Global Forum for Education and Integration” dedicato all’educazione ed alla integrazione sociale ... Leggi su anteprima24

