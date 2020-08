Kanté Inter, i nerazzurri sperano nel prestito: la soluzione per ottenerlo (Di lunedì 31 agosto 2020) Kanté è il primo obiettivo del mercato dell’Inter. I nerazzurri sperano di convincere il Chelsea per il prestito: la soluzione Il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter è Kanté. Il francese non è più un pilastro del Chelsea, ma convincere i Blues rimane comunque molto complicato. Gli inglesi chiedono almeno 60 milioni e per questo il club nerazzurro spera di ottenerlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Come spiega il Corriere dello Sport, per affondare il colpo i nerazzurri dovrebbero cedere uno tra Eriksen o Brozovic. I due hanno una valutazione intorno ai 50 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? L'#Inter molla #Tonali che a breve può definire il suo passaggio al #Milan e i nerazzurri provano ad andare all-i… - TuttoMercatoWeb : TMW - L’Inter accelera per Kantè: si lavora al prestito con diritto di riscatto, le ultime - tancredipalmeri : Kanté è sicuramente quello che più serve all’Inter, e sarebbe un acquisto potentissimo. Ma aver lasciato Tonali al… - GiacomoMane : RT @Pirichello: Tonali va al Milan perchè l’Inter prende Kante non è vero che servono delle cessioni per finanziarlo e non siamo riusciti a… - FCInteristiDoc : Se #Conte ha voluto fortemente #lukaku c’era un motivo e ha ripagato ampiamente. Se ora vuole #kanté è perché lo v… -