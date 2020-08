Juventus, dall’Argentina sicuri: Paratici definisce una cessione (Di lunedì 31 agosto 2020) MERCATO Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della stagione ormai imminente. Prima però spazio alle operazioni in uscita, con un difensore che sembrerebbe pronto ad abbandonare la Continassa. Dall’Argentina sono sicuri: il calciatore rimarrà in Italia, con i bianconeri che libererebbero uno slot utile nella retroguardia. Juventus, dall’Argentina sicuri: Paratici definisce una cessione Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Olè” Romero, difensore classe 1998, sarebbe vicinissimo all’Atalanta allenata da Gasperini. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici piazza un colpo: in arrivo un attaccante dal Chelsea La trattativa potrebbe ... Leggi su juvedipendenza

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dall'Argentina continuano a tirare in mezzo la Juventus per Messi - DarioSG77 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dall'Argentina continuano a tirare in mezzo la Juventus per Messi - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Dall'Argentina continuano a tirare in mezzo la Juventus per Messi - TUTTOJUVE_COM : Dall'Argentina continuano a tirare in mezzo la Juventus per Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dall’Argentina ATALANTA, mercato e tattica: tutto sulla “Dea” di Reja ItaSportPress