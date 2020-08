Il dossier segreto sul Covid. Meloni: il governo sapeva dei rischi (Di lunedì 31 agosto 2020) Prima ci sono stati i verbali secretati del Comitato tecnico scientifico che Palazzo Chigi a lungo si è rifiutato di rendere pubblici. Adesso spunta un altro documento tenuto top secret dal governo. Uno studio in cui venivano previste le conseguenze di un'esplosione dell'epidemia in Italia. Lo scenario sulla letalità del Covid era tragico: fra i 35mila e i 60mila morti. Questo testo - ottenuto ieri da la Repubblica - era stato messo a disposizione dell'esecutivo già il 12 febbraio scorso. In pratica, quasi un mese prima che fosse decretato il lockdown. Motivo per cui le opposizioni pretendono spiegazioni. Particolarmente agguerrita è Giorgia Meloni: «Ecco il famoso "documento segreto" sulla previsione dell'epidemia da coronavirus di cui aveva parlato Urbani, un direttore ... Leggi su iltempo

Motivo per cui le opposizioni pretendono spiegazioni. Particolarmente agguerrita è Giorgia Meloni: «Ecco il famoso "documento segreto" sulla previsione dell’epidemia da coronavirus di cui aveva ...

La verità sul Covid. Conte e Zingaretti peggio di Bolsonaro

Qualche giorno fa alla festa dell'Unità di Cesena il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha strappato qualche applauso ai militanti sostenendo che “per fortuna” la crisi sanitaria del coronavirus in I ...

