Gods and Monsters di Ubisoft cambierà nome e si chiamerà Immortals: Fenyx Rising? (Di lunedì 31 agosto 2020) Il nuovo nome di Gods and Monsters potrebbe essere trapelato grazie alle nuove classificazioni per età.Immortals: Fenyx Rising è un nuovo gioco Ubisoft che è stato da poco valutato dal Taiwan Digital Game Rating Committee. Come notato da Gematsu, al gioco non annunciato è stata assegnata una classificazione di 12 anni su PC, PS4, Xbox One e Switch.Anche se questo potrebbe essere un gioco completamente nuovo, è più che probabile che sia il nuovo nome di Gods and Monsters, il gioco d'azione svelato con un breve trailer all'E3 2019.Leggi altro... Leggi su eurogamer

