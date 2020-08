Formazienda, al via ciclo di webinar sul welfare aziendale (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Labitalia) - Un ciclo di eventi webinar rivolti alle imprese dedicati al tema del welfare aziendale. Un tema che tocca gli aspetti prioritari per le realtà che vogliono incrementare competitività, produttività e benessere delle risorse umane. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Fondo Formazienda, il fondo interprofessionale con 112mila aziende aderenti in tutta Italia per 775mila lavoratori, e welfarebit, un provider di servizi creato con l'obiettivo di fornire alle aziende consulenza avanzata in tema di welfare e che riunisce la più importante rete di specialisti del settore (consulenti del lavoro, commercialisti, fiscalisti, ecc.) in associazione a una delle reti di Information Technology più all'avanguardia ... Leggi su liberoquotidiano

