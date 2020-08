FaZe Clan annuncia il figlio di Lebron James come nuovo membro (Di lunedì 31 agosto 2020) FaZe Clan ha annunciato ufficialmente l'ultima aggiunta all'organizzazione: il figlio della leggenda dell'NBA Lebron James, appassionato giocatore e promessa del basket, Bronny James.Bronny si è fatto un nome come giocatore di basket nelle scuole superiori, ma è anche diventato famoso per la creazione di contenuti sui social media e per il gameplay in streaming di titoli come NBA 2K e Call of Duty: Warzone. Ora, insieme a Ben Simmons dei Philadelphia 76ers diventa l'ultimo giocatore di basket a unirsi a FaZe in un sorprendente annuncio da parte di un'organizzazione che continua ad espandere il proprio portfolio di marchi al di fuori del solo gaming.Non è esattamente chiaro quale sarà il suo ... Leggi su eurogamer

Sono sempre di più le celebrità che si dedicano al mondo degli eSports, tra queste troviamo anche il rapper e artista Post Malone, che ha da poco acquistato una quota della società Envy Gaming. Post M ...

I FaZe Clan hanno annunciato che il player NBA (due volte All-Star) Ben Simmons si è ufficialmente unito all'organizzazione statunitense non solo come investitore, ma anche ambasciatore del marchio co ...

