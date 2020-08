Facchinetti e Wilma di nuovo all’altare: nozze last minute per la coppia (Di lunedì 31 agosto 2020) Un vero “colpo di testa” di fine estate quello di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol che hanno deciso di sposarsi nuovo. Un vero e proprio matrimonio bis per la coppia che in meno di 48 ore ha organizzato tutta la cerimonia lasciando di stucco i fan e anche un po’ interdetti non riuscendo a capire se si trattasse di uno scherzo oppure no. E invece, lasciando tutti a bocca aperta, la coppia Facchinetti-Faissol è “tornata” davanti all’altare! Facchinetti e Faissol… di nuovo sposi! Ogni volta che hanno provato a festeggiare le nozze in passato, qualcosa glielo ha sempre impedito. Non necessariamente un “brutto imprevisto”, come nell’estate del 2015 ... Leggi su thesocialpost

gossipblogit : Francesco Facchinetti: 'Ho sposato mia moglie Wilma per la seconda volta' (foto) - VanityFairIt : «Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto»… - toysblogit : Francesco Facchinetti: 'Ho sposato mia moglie Wilma per la seconda volta' (foto) -