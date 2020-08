Elettra Lamborghini, tampone per tutti gli invitati al matrimonio (Di lunedì 31 agosto 2020) Elettra Lamborghini spiega perché ha chiesto agli invitati al suo matrimonio di fare il tampone: “C’è mia nonna…” Mancano ormai pochi giorni al matrimonio di Elettra Lamborghini con il dj olandese Afrojack. I due infatti convoleranno a nozze il prossimo 6 settembre. L’ereditiera però non ha alcuna intenzione di trasformare il proprio matrimonio in un focolaio di coronavirus. Per questo motivo i futuri sposi hanno chiesto a tutti gli invitati di fare un tampone non prima del 3 settembre. La Lamborghini ha giustificato la sua scelta con alcune storie su Instagram. Non si tratta di una cosa che la cantante chiede ... Leggi su bloglive

