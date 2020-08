Dopo la morte del cane Tiziano Ferro adotta Jake: "Me lo ha detto Beau" - (Di lunedì 31 agosto 2020) Biagio Carapezza Dopo la morte del suo adorato Beau, il cantante ha adottato Jake, un doberman salvato da un canile Dopo la morte del suo cane Beau, un doberman preso circa quattro mesi fa, Tiziano Ferro ha deciso di adottare un altro quadrupede. Il nuovo arrivato si chiama Jake, anche lui un doberman. A dare la notizia è lo stesso cantante sui suoi canali social ufficiali. "Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi"​, ha scritto Ferro a corredo di un breve video che immortala il suo primo incontro con l'animale in un canile. Quindi aggiunge un ricordo all'amato cane ... Leggi su ilgiornale

