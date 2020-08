Deal With It, Gabriele Corsi a Blogo: "Il Covid non ha cambiato lo spirito del gioco, anzi: c'è ancora più voglia di divertirsi" (Di lunedì 31 agosto 2020) "Fortunato": se c'è un aggettivo che Gabriele Corsi usa con gran frequenza per raccontarsi è proprio questo. Un uso linguistico che testimonia però soprattutto altro, ovvero il suo modo di rapportarsi al lavoro, alla vita, allo 'showbiz' che sa anche di umiltà e consapevolezza. "Ma sai, alla fine la gente ha altri problemi... se anche domani dovessi fare qualche altra cosa o non comparire in tv per un po' ma sai alla gente cose gliene importa...", dice sorridendo. E chi bazzica l'ambiente sa come la presa di coscienza di sé nell'universo sia una qualità rara da trovare (e non solo in tv). 'Costanza' e 'coerenza' sarebbero altre due parole chiave che userei per delineare il profilo di un professionista che ha sempre messo la faccia in quello che ha proposto al pubblico, ... Leggi su blogo

