DayDreamer, anticipazioni oggi 31 agosto: un patto tra Can e Sanem (Di lunedì 31 agosto 2020) anticipazioni puntata del 31 agosto di DayDreamer: Can e Sanem sono bloccati in ascensore e concordano di essere solo amici, mentre Ceycey e Ayhan iniziano una storia d’amore DayDreamer va in onda su Canale 5 alle 14.40. La trama della puntata di oggi: Can e Sanem rimangono chiusi dentro l’ascensore e quindi a quel punto sono costretti a parlare della loro relazione. Duro confronto tra Leyla e Emre:Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di lunedì 31 Agosto - #Daydreamer #2020: #anticipazioni - MaryNapoli10 : RT @IsaeChia: ‘#Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 - CIAfra73 : #DayDreamer Anticipazioni della settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020, con immagini e #ascoltitv QUI? - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre: Sanem bacia Can, Emre ha un incidente - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre | Sanem bacia Can | Emre ha un incidente -